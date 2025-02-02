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Император и императрица Японии посетят Монголию в начале июля

CentralAsia (MNG) -  Император Нарухито и императрица Масако планируют совершить официальный недельный визит в Монголию в начале июля, сообщают правительственные источники.

По приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа Его Величество Император Японии Нарухито (126-й Император Японии) и Ее Величество Императрица Японии Масако планируют совершить государственный визит в Монголию в начале июля 2025 года.

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