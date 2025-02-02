В Казахстане появился новый праздник — День казахских пород собак

CentralAsia (KZ) - 3 сентября в Казахстане станет Днем казахских пород собак — тазы и тобет. Такое постановление вынесло Министерство экологии и природных ресурсов, сообщает Kazinform.

Документ о внесении изменения в постановление Правительства РК от 31 октября 2017 года «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» был опубликован на сайте «Открытые НПА».

Как пояснили в Минэкологии, учреждение Дня казахских пород собак может стать важным шагом в укреплении интереса к национальному культурному наследию, истории и традициям казахского народа. Проведение мероприятий, посвященных этому дню, привлекло бы внимание туристов, интересующихся этнографией и культурой Казахстана.

Тазы и тобет — исконно казахские породы собак, гордость казахского народа, одни из семи богатств «Жеті қазына». Собаки тазы незаменимые помощники человеку на охоте, а тобеты — неусыпный сторож стад и имущества. Их происхождение уходит корнями в глубь веков. Изображения подобных собак встречаются в петроглифах, обнаруженных на территории Казахстана, самые древние изображения тазы датируются ХII-Х тысячелетием до нашей эры.

В XX веке в силу различных причин — экономических, политических, идеологических — численность этих прежде популярных пород собак начала сокращаться. В этой связи, Главой государства им уделяется особое внимание. 3 января 2023 года принят соответствующий Закон Республики Казахстан, которым установлены правовые, организационные и экономические основы осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак.

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