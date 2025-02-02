Вице-спикер парламента встретилась с региональным директором АБР в Монголии

CentralAsia (MNG) - 29 января 2025 года вице-спикер Великого государственного хурала (парламента) Монголии Булгантуяа Хурэлбаатар встретилась с региональным директором Азиатского банка развития (АБР) в Монголии Шеннон Коулин.

На встрече вице-спикер Булгантуяа Хурэлбаатар выразила признательность за постоянное сотрудничество АБР с Монголией с 1997 года, в частности, посредством грантов и проектов технической помощи, направленных на развитие городских и сельских районов и улучшение качества жизни граждан. Г-жа Булгантуяа подчеркнула свою уверенность в том, что АБР продолжит вносить ощутимый вклад в устойчивое развитие Монголии.

Заместитель спикера подчеркнула, что в целях ускорения реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года Великий государственный хурал Монголии успешно организовал Трансалтайский диалог по устойчивому развитию в 2023 и 2024 годах в сотрудничестве со Стэнфордским университетом и Фондом Пан Ги Муна за лучшее будущее. Диалог сыграл решающую роль в продвижении гендерного равенства, расширении прав и возможностей женщин, укреплении мира, справедливости и сильных институтов, а также в отстаивании увеличения квоты для женщин-кандидатов до 20-30 процентов.

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