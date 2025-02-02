Министр иностранных дел приняла посла Японии в Монголии

CentralAsia (MNG) - 30 января 2025 года министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла чрезвычайного и полномочного посла Японии в Монголии Игавахару Масару.

Министр Батцэцэг Батмөнх подчеркнула, что углубление дружеских отношений и сотрудничества с Японией, близким партнером Монголии, разделяющим общие демократические ценности, является одним из ключевых приоритетов внешней политики Монголии. Министр иностранных дел выразила приверженность Монголии дальнейшему укреплению Особого стратегического партнерства во имя мира и процветания между Монголией и Японией и укреплению взаимовыгодного сотрудничества во всех секторах.

Посол Игавахара Масару выразил приверженность Японии дальнейшему укреплению политического доверия между двумя странами, расширению сотрудничества в сфере экономики, инфраструктуры, развития, образования и межрегионального взаимодействия, а также укреплению дружбы между народами Монголии и Японии.

Стороны согласились с важностью обеспечения эффективной реализации 10-летнего Плана действий по особому стратегическому партнерству Монголии и Японии и продолжения тесного сотрудничества в региональных и международных делах на основе общих целей.

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