Монголия примет участие во втором исследовании PISA

CentralAsia (MNG) - В соответствии с пунктом 35.6 статьи 35 Общего закона об образовании Монголии, который предусматривает, что качество образования должно оцениваться каждые три года международным органом, Монголия готовится к участию во второй Программе международной оценки учащихся (PISA).

PISA, организованная Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) каждые три года с 2000 года, считается одной из крупнейших международных оценок, поскольку в ней участвуют более 90 стран мира.

PISA измеряет способность 15-летних детей использовать свои знания и навыки в области чтения, математики и естественных наук для решения реальных жизненных задач. Результаты PISA свидетельствуют о качестве и равноправии обучения в участвующих странах и позволяют педагогам и политикам учиться на политике и практике, применяемых в других странах.

В рамках подготовки ко второй PISA в апреле и мае 2024 года в Монголии была проведена пилотная оценка. Всего 2513 учащихся из 32 школ выполнили задания и заполнили анкеты. Кроме того, в оценке приняли участие родители учеников, 154 учителя и 32 директора школ и менеджера по образованию.

Для второго исследования PISA будут случайным образом отобраны около 190 школ и 7500 учеников. Оценка будет проводиться совместно Министерством образования, Главным управлением образования Монголии, Центром оценки образования Монголии и другими аффилированными организациями в период с марта по май 2025 года.

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