Обсуждается транспортный коридор Монголия-Лаос

CentralAsia (MNG) - В кулуарах 12-го заседания Межправительственной комиссии Монголия-Лаос, состоявшегося во Вьентьяне, Лаосская Народно-Демократическая Республика, министр дорог и транспорта Монголии Дэлгэрсайхан Борхуу встретился с министром общественных работ и транспорта Лаосской Народно-Демократической Республики Нгампасонгом Муонгмани, чтобы обменяться мнениями о сотрудничестве в транспортном секторе между двумя странами.

Министр Дэлгэрсайхан Борхуу выразил свою приверженность расширению двусторонних отношений и сотрудничества во всех секторах, особенно в торговле, экономике, бизнес-инвестициях и туризме. Г-н Дэлгэрсайхан подчеркнул решающую роль транспортного сектора в расширении обменов между людьми.

Министр подчеркнул: «Монголия и Лаос имеют ряд общих характеристик, таких как небольшое население, обширная территория и отсутствие выхода к морю, что делает развитие эффективной транспортной сети и повышение пропускной способности транзитных перевозок ключевым приоритетом. У двух стран есть возможности обмениваться передовым опытом и практикой в ​​этом отношении. Рабочая группа Министерства дорог и транспорта Монголии в прошлом году провела исследование по высокоскоростной железной дороге протяженностью 413 км, соединяющей Лаос и Китай». Он кратко рассказал о планируемых железнодорожных проектах Монголии.

Кроме того, министр Дэлгэрсайхан подтвердил, что Монголия открыта для осуществления грузовых перевозок между двумя странами в рамках правил и деятельности Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Он пригласил лаосскую сторону принять участие в совещании ОСЖД, которое запланировано провести в Улан-Баторе в марте 2025 года.

Идея создания автотранспортного коридора Монголия-Лаос обсуждалась в ходе предыдущих визитов. Г-н Дэлгэрсайхан предложил лаосской стороне присоединиться к трехстороннему соглашению между правительствами Монголии, Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках в рамках Азиатской сети автомобильных дорог. Он также подчеркнул, что это Соглашение открыто для других стран и что присоединение Лаоса позволит стране перевозить грузы не только в Монголию, но и в Россию транзитными маршрутами.

Подчеркивая важность авиационных отношений для развития туризма, министр Дэлгэрсайхан предложил объединить усилия по реализации Соглашения об авиационных отношениях, подписанного между Монголией и Лаосской Демократической Республикой в ​​2023 году. Он выразил готовность Монголии поддержать авиакомпании, заинтересованные в выполнении прямых, чартерных или сезонных рейсов между двумя странами.

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