Первый заместитель генсека СНГ возглавит миссию наблюдателей от Содружества на парламентских выборах в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - Миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан возглавит первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов. Об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

Выборы депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан назначены на 2 марта 2025 года.

Миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять мониторинг электоральной кампании по приглашению таджикской стороны в соответствии с Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содружества Независимых Государств и Положением о Миссии наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах, а также референдумах в государствах – участниках Содружества, руководствуясь законодательством Республики Таджикистан.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения