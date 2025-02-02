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Первый заместитель генсека СНГ возглавит миссию наблюдателей от Содружества на парламентских выборах в Таджикистане

CentralAsia (TJ) -  Миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан возглавит первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов. Об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

Выборы депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан назначены на 2 марта 2025 года.

Миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять мониторинг электоральной кампании по приглашению таджикской стороны в соответствии с Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содружества Независимых Государств и Положением о Миссии наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах, а также референдумах в государствах – участниках Содружества, руководствуясь законодательством Республики Таджикистан.

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