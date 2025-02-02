В Монголии состоится фестиваль погонщиков верблюдов

CentralAsia (MNG) - Фестиваль погонщиков верблюдов «Великий верблюд Гобийской долины-2025» и Национальная конференция пройдут 7-8 февраля в Сайншанде, аймака Дорноговь.

На фестивале пройдут различные мероприятия, включая гонки для взрослых верблюдов, молодых верблюдов и телят, а также эстафеты. Также будет организована выставка и ярмарка верблюжьего молока, молочных продуктов, шерсти, изделий из кожи и специальная выставка традиционного наследия.

Кроме того, погонщики верблюдов со всей Монголии смогут принять участие в таких конкурсах, как выбор «Лучшего верблюда-самца» и «Лучшей верблюдицы».

Другие захватывающие мероприятия включают верблюжье поло, верблюжьи бега на короткие дистанции, конкурсы песен и поэзии на тему верблюдов и выступления с выступлениями о нематериальном культурном наследии Монголии. Также будет организована специальная выставка для носителей культурного наследия. В конце фестиваля по итогам общего конкурса будет выбран «Лучший сомон» (район).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения