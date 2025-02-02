Будет представлен законопроект о продлении лунного Нового года — Цагаан сар

CentralAsia (MNG) - Энх-Амгалан Лувсанцэрэн, член парламента и министр семьи, труда и социальной защиты, подготовил законопроект об увеличении количества выходных дней в лунный Новый год. Законопроект должен быть обсужден на сегодняшнем заседании кабинета министров.

Согласно предложению, некоторые праздники из существующих 16 общих праздников в году будут удалены, в то время как Наадам и лунный Новый год получат дополнительные выходные дни.

В этом году лунный Новый год приходится на 1 марта по монгольскому календарю. Официальный период праздников в настоящее время установлен на 1-3 марта. Однако, поскольку 1 и 2 марта совпадают с выходными, ведутся дискуссии о продлении праздника, особенно для тех, кто едет в сельскую местность.

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