Новая центральная очистная станция Улан-Батора будет запущена в августе

CentralAsia (MNG) - Штаб быстрого реагирования провел очередное совещание по вопросам загрязнения воздуха, продвижения проектов развития инфраструктуры и обеспечения межотраслевой координации в Улан-Баторе.

После совещания премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай посетил ход строительства новой центральной очистной станции, которая строится за счет льготного кредита от Китая. Завод готов на 95%, ввод в эксплуатацию запланирован на август 2025 года.

В рамках проекта также ведутся работы по внедрению технологии переработки сточных вод, выполнено 60% работ. После ввода в эксплуатацию переработка очищенной воды поможет снизить зависимость от грунтовых вод для промышленных целей, способствуя более устойчивому управлению водными ресурсами.

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