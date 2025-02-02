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В Москве задержаны казахстанец и узбекистанка, разыскиваемые на родине за мошенничество

CentralAsia (KZ) -  В Москве задержан 28-летний казахстанец, который в Алматы с апреля по октябрь прошлого года под предлогом реализации брал у местных жителей дорогостоящие смартфоны, а затем скрылся.

Как пишет Polizia.kz, таким образом он обманул семь человек. Ущерб составил более 32 млн тенге.

Кроме того в городе Люберцы РФ сотрудники полиции ДП Шымкента совместно с зарубежными коллегами задержали 36-летнюю гражданку Узбекистана. В 2014 году она обманом продала участок земли, принадлежащий жительнице Шымкента. Сумма причиненного ущерба составила 14 тысяч долларов.

С начала 2025 года за пределами Казахстана разыскано 11 преступников. На территории Казахстана для компетентных органов других стран разыскано 44 преступника.

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