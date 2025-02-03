Маск назвал USAID преступной организацией, которой «пора умереть»

CentralAsia (CA) - USAID «пора умереть», заявил Маск, отвечая на публикацию об отставке двух должностных лиц агентства из-за отказа дать доступ к системам его департаменту DOGE. Сайт USAID ранее перестал работать, как и аккаунт в X

Американский предприниматель Илон Маск назвал Агентство США по международному развитию (USAID) преступной организацией и заявил, что ей пора умереть. Об этом он написал на своей странице в X.

«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — говорится в посте.

Так бизнесмен ответил на публикацию о том, что двое должностных лиц организации были отправлены в отставку после отказа предоставить членам департамента эффективности госуправления (DOGE), главой которого является Маск, доступ к системам USAID.

Позднее Маск выложил пост, в котором снова назвал USAID преступной организацией. На этот раз это был ответ на публикацию исполнительного директора Фонда свободы в интернете (FFO) Майка Бенза. FFO — онлайн-группа по наблюдению за правами, которая выступает за открытый интернет.

В своем посте Бенз написал, что вел прямые эфиры о деятельности USAID, в частности о ее «ключевой роли в мошеннической работе Центрального разведывательного управления».

20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За это время планируется оценить их «эффективность и соответствие внешней политике Соединенных Штатов». В 2023 году по линии USAID было выделено $42,5 млрд.