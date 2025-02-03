Россия и Украина обвинили друг друга в ударе по интернату с мирными жителями в Судже

CentralAsia (CA) - 1 февраля в районе 18 часов под удар попало здание бывшей школы-интерната, расположенное в Судже Курской области (Россия).

Генштаб ВСУ сообщил о четырех погибших и таком же количестве тяжелораненых. В ведомстве утверждают, что 1 февраля в 17:54 российский самолет целенаправленно сбросил на интернат корректируемую авиабомбу (КАБ), зная, что там «находятся исключительно гражданские — местные жители, в том числе женщины и дети». По данным ВСУ, в момент атаки внутри были 84 человека, которые готовились к эвакуации, и четверо украинских полицейских. В результате удара была разрушена центральная часть здания. Раненых вывезли в больницу на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выложил видео с места событий. «Вот как Россия ведет войну — Суджа, Курская область, территория России, интернат с мирными жителями, готовящимися к эвакуации. Российская авиабомба. Они разрушили здание, хотя там находились десятки мирных жителей», — отметил он.

В свою очередь Минобороны России заявило, что интернат в Судже атаковали ВСУ, запустив ракеты из Сумской области. По данным ведомства, это зафиксировали средства противовоздушной обороны (ПВО). В министерстве назвали удар «провокацией», нацеленной на «отвлечение мирового» внимания от событий в селе Русское Поречное, где, по версии Следственного комитета России, четыре бойца ВСУ убили 11 мужчин и 11 женщин.

Ранее интернат уже попадал под удар. Российская авиация атаковала его вечером 11 января. В результате погибла местная жительница, еще шесть гражданских были ранены, сообщала украинская военная комендатура. 12 января Минобороны РФ отчиталось о «поражении живой силы и техники противника» авиацией в Судже. Информацию об ударе по интернату ведомство не комментировало.