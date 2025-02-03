Трамп сообщил о запланированных контактах с властями России и Украины

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп, выступая на авиабазе Эндрюс рядом с Вашингтоном, заявил о запланированных встречах и контактах с представителями России и Украины. По его словам, обсуждение запланированных встреч проходит «довольно успешно».

«У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию»,— заявил Дональд Трамп, передает Fox News.

Неделю назад, 27 января, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что контакты с американской стороной пока не начинались. По поводу возможного телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, Рябков тогда сказал, что такой диалог пока «не запланирован», «нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет».