Три человека погибли и 22 пострадали в ДТП с падением грузовика с моста в Турции
- Азия и мир, происшествия
- 9:28, 03 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - Три человека погибли и 22 пострадали после того, как грузовик и несколько автомобилей упали с моста в провинции Шанлыурфа в Турции, сообщает NTV.
ЧП произошло 2 февраля около 21:30 в районе Биреджик.
По информации NTV, у грузовика отказали тормоза, он протаранил впереди идущие автомобили и вылетел вместе с ними с моста, проложенного через реку Ефрат.
Как сообщили местные власти, погибшие и пострадавшие в ДТП являются гражданами Турции.
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