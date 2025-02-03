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Монгольские баскетболисты получат право выступить в Восточноазиатской Суперлиге (EASL)

CentralAsia (MNG) -  Чемпион Монголии по баскетболу сезона 2024/2025 получит право выступить в Восточноазиатской Суперлиге (EASL). Об этом официально объявили организаторы турнира. Кроме монгольской команды в турнире примут участие коллективы из Японии, Южной Кореи, Филиппин, Тайбэя, Гонконга и Макао. Старт сезона намечен на сентябрь 2025 года.

Восточноазиатская Суперлига признана Международной федерацией баскетбола и считается одной из престижных бизнес-лиг региона. Каждая команда проведет шесть матчей группового этапа – три дома и три на выезде. Общий призовой фонд составляет два с половиной миллиона долларов. Матчи турнира транслируются в 18 странах и собирают в среднем восемь миллионов зрителей.

Участие монгольского клуба в EASL станет импульсом для развития баскетбола в стране. Это повысит узнаваемость Монголии на международной спортивной арене и создаст возможности для сотрудничества с ведущими баскетбольными лигами Азии. Официальное расписание турнира будет объявлено в июне.

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