Делегация Министерства юстиции и внутренних дел Монголии посетила ЭКЦ МВД России

CentralAsia (MNG) - В рамках официального визита в Российскую Федерацию делегация Министерства юстиции и внутренних дел Монголии посетила Экспертно-криминалистический центр МВД России.

В ходе рабочей встречи начальник ЭКЦ МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин и начальник Главного управления судебных экспертиз Монголии полковник полиции Буянбат Жаргал обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества по линии экспертно-криминалистических подразделений ведомств.

Ведущие специалисты Центра продемонстрировали иностранным коллегам практику применения новейших научных методик и возможности современной криминалистической техники.

По итогам визита зарубежные партнеры отметили высокий уровень научно-технической оснащенности, выразили благодарность за возможность знакомства с работой экспертно-криминалистических подразделений системы МВД России и наметили пути дальнейшего сотрудничества.

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