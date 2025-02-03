Делегация Министерства юстиции и внутренних дел Монголии посетила ЭКЦ МВД России

CentralAsia (MNG) - В рамках официального визита в Российскую Федерацию делегация Министерства юстиции и внутренних дел Монголии посетила Экспертно-криминалистический центр МВД России.
В ходе рабочей встречи начальник ЭКЦ МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин и начальник Главного управления судебных экспертиз Монголии полковник полиции Буянбат Жаргал обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества по линии экспертно-криминалистических подразделений ведомств.
Ведущие специалисты Центра продемонстрировали иностранным коллегам практику применения новейших научных методик и возможности современной криминалистической техники.
По итогам визита зарубежные партнеры отметили высокий уровень научно-технической оснащенности, выразили благодарность за возможность знакомства с работой экспертно-криминалистических подразделений системы МВД России и наметили пути дальнейшего сотрудничества.