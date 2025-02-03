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Главы МВД России и Монголии обсудили проблему наркоторговли в даркнете

CentralAsia (MNG) -  

Главы МВД России и Монголии Владимир Колокольцев и Алтангэрэл Оюунсайхан во время встречи в Москве обсудили проблему интернет-площадок по продаже наркотиков в даркнете.

«В даркнете функционируют крупные интернет-площадки, ориентированные на распространение наркотиков, сбыт которых в основном ведётся бесконтактным способом», — сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Легализация преступных доходов ведётся с использованием виртуальных валют.

«Обозначен настрой на обмен опытом внедрения в деятельность правоохранительных органов современных технологий», — сообщила Волк.

Колокольцев также сообщил, что Россия столкнулась с массовыми отказами зарубежных государств в экстрадиции преступников.

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