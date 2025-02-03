Прокуратура Израиля объявила о начале расследования против жены премьера Нетаньяху

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- 10:57, 03 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - Государственная прокуратура Израиля официально объявила о начале уголовного расследования в отношении супруги премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сары. Ее подозревают в организации кампаний против ключевых свидетелей по делам ее мужа, а также во вмешательстве в судебный процесс.
The Times of Israel отмечает, что расследование началось после репортажа на телеканале 12. Согласно расследованию журналистов, Сара Нетаньяху попросила бывшего помощника премьера Ханни Блейвайса организовать протесты и онлайн-кампанию против Хадас Кляйн — ключевого свидетеля по делу Биньямина Нетаньяху.
В расследовании задействованы сотрудники полиции и отдела по борьбе с киберпреступлениями Генпрокуратуры Израиля. Начать расследование генпрокурор Гали Бахарав-Миара распорядился еще 26 декабря. Адвокат Сары Нетаньяху считает дело политически мотивированным и предвзятым, расследование он назвал «политизированной охотой на ведьм».
В 2019 году Сару Нетаньяху уже признавали виновной в нецелевом использовании государственных средств на сумму около $50 тыс. Тогда жене премьера назначили штраф в размере 55 тыс. шекелей ($15 тыс.).