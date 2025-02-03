МВД РФ заявило о массовых отказах в экстрадиции преступников в РФ

CentralAsia (MNG) - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил на встрече с министром юстиции и внутренних дел Монголии Алтангэрэлом Оюунсайханом о массовых и политически мотивированных отказах в экстрадиции преступников в Россию. Его слова приводит официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram.

Как отметил глава МВД, контакты между правоохранителями двух стран осуществляются в полном объеме, несмотря на сложную геополитическую обстановку.

Колокольцев в ходе встречи указал на важность совместного противодействия политизации правоохранительной деятельности.

По его словам, искусственно нагнетаемая политическая повестка создает благоприятную почву для криминальных элементов, это касается и вопроса экстрадиции преступников.

"Если ранее отказы зарубежных партнеров по запросам российской стороны были единичными и объективными, то теперь они политически мотивированы и приобрели массовый характер", - указал глава МВД.

Он добавил, что работа с коллегами из Монголии по линии Интерпола не подвержена подобным негативным моментам.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов также сообщал, что правоохранительные органы ряда стран ЕС в ряде случаев отказались от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности и фактически встали на защиту коррупционеров и убийц.

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