Брат Асаёсрю стал великим чемпионом сумо

// AFP/ Getty Images

CentralAsia (MNG) -

Монгольский борец сумо был повышен до высшего спортивного звания на церемонии в пятницу.

Хосёрю, настоящее имя Сугаррагчаа Бямбасурэн, стал 74-м ёкодзуной, или великим чемпионом, после победы на крупном турнире на прошлой неделе.

Чтобы стать ёкодзуной, борец должен не только добиться больших спортивных успехов, но и продемонстрировать хорошее поведение и получить одобрение коллегии судей.

Дядя Хосёрю Асасёрю, бывший ёкодзуна, известный как плохой парень сумо, был вынужден уйти из спорта в 2010 году после того, как сломал нос мужчине в пьяной драке возле ночного клуба.

Но Хосёрю уже дал понять, что хочет пойти другим путем, нежели его дядя, чья церемония прошла ровно 22 года назад.

«Я хочу вести себя как ёкодзуна и сделать все возможное», — сказал он.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения