Министры внутренних дел России и Монголии обсудили борьбу с киберпреступлениями

CentralAsia (MNG) - Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и его коллега из Монголии Алтангэрэл Оюунсайхан на встрече в Москве обсудили темпы развития информационных технологий и растущее число киберпреступлений. Об этом 28 января написала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Был обозначен настрой на обмен опытом внедрения в деятельность правоохранительных органов современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, систем биометрической идентификации личности, аппаратно-программных комплексов распознавания образов и речи, обработки больших массивов информации», — сообщила она.

Вопрос киберпреступлений в современном мире стоит довольно остро: в Даркнете функционируют крупные площадки по торговле наркотиками, виртуальные валюты и электронные платежи используются для легализации преступных доходов.

По словам Волк, глава МВД России также пригласил зарубежных коллег на пятую Международную конференцию по проблеме распространения идеологии экстремизма, которая пройдет в Москве в 2025 году.

По итогам встречи стороны подписали протокол о взаимодействии на 2025—2027 годы. В нем отражены главные направления совместной борьбы компетентных органов России и Монголии с опасными преступлениями, а также конкретные мероприятия.

«Парламентская газета»

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