Школы и детские сады построены и отремонтированы в рамках проекта, финансируемого АБР

CentralAsia (MNG) - Министерство образования Монголии завершило все 21 строительный проект, запланированный в рамках первого компонента проекта «Повышение качества и доступности образования в период экономического спада», который реализуется с 2019 года за счет льготных кредитов Азиатского банка развития.

При финансировании этого проекта были построены две новые школы и два новых детских сада, а также расширены пять школ и 12 детских садов. Это привело к появлению дополнительных 3400 школьных мест и 2325 детских кроватей. В результате около 10 000 детей в Улан-Баторе, Дархан-Уул, Говьсумбэр и Говь-Алтайских аймачных центрах теперь имеют доступную, здоровую и безопасную среду обучения, соответствующую стандартам. Кроме того, было создано 478 новых рабочих мест.

Две школы и семь детских садов были построены в районах Баянзурх и Сонгинохайрхан в Улан-Баторе, которые имеют высокую плотность населения и большое количество мигрантов из сельской местности. Кроме того, в рамках проекта все вновь построенные и расширенные школы и детские сады были оснащены необходимой мебелью, компьютерами, оборудованием, кухонными приборами, мягкой мебелью и другими учебными материалами, тем самым создав благоприятную среду для обучения и развития детей.

3 марта 2024 года правительство Монголии и Азиатский банк развития завершили соглашение о дополнительном финансировании этого проекта. В результате Министерство образования планирует построить еще три школы и шесть детских садов в столице и сельской местности, увеличив вместимость на дополнительные 960 школьных мест и 940 детских коек.

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