Парламент Монголии одобрил законопроект о планировании, строительстве и поддержке развития города Хархорум

CentralAsia (MNG) -

Великий Государственный Хурал Монголии на своем пленарном засесдании 23 января 2025 года одобрил Законопроект о планировании, строительстве и поддержке развития города Хархорум, включая другие связанные с ним законопроекты и постановления. Этот законопроект, внесенный Правительством Монголии 20 декабря 2024 года в Парламент, был разработан с целью восстановления исторической столицы Хархорума, сохранения уникального культурного и исторического наследия монгольского народа и обеспечения устойчивого развития региона.

Закон устанавливает правовую базу для планирования, строительства и устойчивого развития города Хархорум, включая положения о делегировании определенных муниципальных функций частным структурам, интеграции передовых информационных технологий в развитие города как “умного города” и обеспечении прозрачности в городском управлении и усилиях по развитию.

В нем также отражены требования к городскому планированию и принципы, которых необходимо придерживаться при развитии города, что является отличительной чертой данного законопроекта.

Основные положения закона включают:

Содействовать развитию разнообразного и устойчивого туризма, основанного на исторических и культурных объектах, археологических находках, материальном и нематериальном культурном наследии, природных особенностях и кочевых цивилизациях;

Городское планирование, строительство и деятельность должны соответствовать общим правам и интересам жителей, обеспечивать равные и доступные социальные услуги и развивать гуманную и многоцентровую городскую систему;

Не менее 50% жилой площади, определенной в генеральном плане городского развития, должно быть отведено под зеленые насаждения;

В зависимости от плотности населения и назначения территорий, граждане должны иметь возможность легко добираться до образовательных учреждений, медицинских и культурных центров, зон отдыха, а также иметь доступ к общественному транспорту, торговым точкам и услугам на расстоянии не более 300-800 метров от места своего проживания;

Обеспечить сбалансированное развитие региона, соответствующее концепции регионального развития, поддержать экономическое развитие лесных регионов с возможностью их самостоятельного развития;

Поддерживать энергоэффективные и экологически чистые технологии;

Создать пространство для использования беспилотных летательных аппаратов (дронов).

источник: Монцамэ

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