В Швеции освободили подозреваемых в убийстве организатора сожжения Корана Салвана Момики

Салван Момик

CentralAsia (CA) - Прокуратура Швеции сообщила, что освободила пятерых подозреваемых по делу об убийстве организатора акций с сожжением Корана Салвана Момики, передает Associated Press.

«Подозрения в совершении преступления ослабли, я больше не вижу причин держать людей под стражей», — приводятся слова старшего прокурора Расмуса Омана.

Прокуратура уточнила, что подозрения с них пока не сняли, правоохранители продолжают выяснять, кто стоит за убийством.

Момику застрелили в жилом районе города Сёдертелье вечером в среду. Полиция задержала пять человек. По данным телеканала TV4, Момику убили во время прямого эфира в TikTok. Как рассказала следившая за трансляцией шведка, он вышел на балкон, после чего раздались выстрелы.

Иракский иммигрант Момика провел в Швеции несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня 2023 года. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи этого иммигранта для суда. Десятки иракцев собрались для протеста возле посольства Швеции в Багдаде.

Позднее аналогичные акции с сожжением Корана не раз проходили в Швеции и Дании.