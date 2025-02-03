Зимняя Азиада 2025: Сколько спортсменов и по каким видам спорта представят страны Центральной Азии?

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CentralAsia (CA) - В китайском Харбине 7-14 февраля пройдут IХ зимние Азиатские игры - 2025. В нем примут участие более 1200 спортсменов из 34 стран.

Будут разыгрываться 64 комплекта медалей в 11 видах программы – конькобежном спорте, фристайле, шорт-треке, лыжных гонках, сноубординге, биатлоне, фигурном катании, горнолыжном спорте (ски-альпинизм), кёрлинге, горных лыжах (скоростной спуск) и хоккее с шайбой.

Сколько спортсменов и по каким видам спорта представят страны Центральной Азии

В зимней Азиаде в Харбине 2025 года сборную Казахстана представят 138 спортсменов: 72 мужчины и 66 женщин. Казахстанцы выступят в 10 дисциплинах по шести видам спорта и поборются за 51 комплект медалей.

Кто выступит от Казахстана на Азиаде-2025

Биатлон: Бауэр Кирилл, Дюсенов Асет, Киреев Владислав, Куралес Вадим, Мухин Александр, Климина Дарья, Крюкова Арина, Полторанина Ольга, Белецкая Елизавета, Егорова Полина.

Бауэр Кирилл, Дюсенов Асет, Киреев Владислав, Куралес Вадим, Мухин Александр, Климина Дарья, Крюкова Арина, Полторанина Ольга, Белецкая Елизавета, Егорова Полина. Горнолыжный спорт: Кучин Захар, Хохлов Ростислав, Кулаков Алексей, Сысоев Данил, Троицкая Александра, Бережная Ксения, Шкабарова Мария, Скороходова Александра.

Кучин Захар, Хохлов Ростислав, Кулаков Алексей, Сысоев Данил, Троицкая Александра, Бережная Ксения, Шкабарова Мария, Скороходова Александра. Ски-альпинизм: Артюхин Тимур, Байкашев Шынгыс, Власов Денис, Джанзаков Нияз, Назырова Асем.

Артюхин Тимур, Байкашев Шынгыс, Власов Денис, Джанзаков Нияз, Назырова Асем. Керлинг: Эбауер Ангелина, Аллиярова Тилсимай, Тастемир Мерей, Колыхалова Екатерина, Эбауер Регина, Сейтжанова Амина, Жүзбай Абылайхан, Надирбаев Азизбек, Жұмағожа Аділ, Мусаинов Ермек, Аллияр Айдос, Ирджанов Арман.

Эбауер Ангелина, Аллиярова Тилсимай, Тастемир Мерей, Колыхалова Екатерина, Эбауер Регина, Сейтжанова Амина, Жүзбай Абылайхан, Надирбаев Азизбек, Жұмағожа Аділ, Мусаинов Ермек, Аллияр Айдос, Ирджанов Арман. Конькобежный спорт: Ақжол Нұралы, Биназаров Роман, Важенин Никита, Важенина Дарья, Гаврилов Демьян, Галиев Артур, Галиева Маргарита, Голубева Елизавета, Деген Мария, Жәрдембекұлы Алтай, Ильященко Арина, Кошкин Евгений, Морозова Надежда, Сағатов Бақдаулет, Силаева Кристина, Шумекова Алина, Шумекова Инесса, Шумекова Кристина, Щиголев Виталий, Якубовский Вадим.

Ақжол Нұралы, Биназаров Роман, Важенин Никита, Важенина Дарья, Гаврилов Демьян, Галиев Артур, Галиева Маргарита, Голубева Елизавета, Деген Мария, Жәрдембекұлы Алтай, Ильященко Арина, Кошкин Евгений, Морозова Надежда, Сағатов Бақдаулет, Силаева Кристина, Шумекова Алина, Шумекова Инесса, Шумекова Кристина, Щиголев Виталий, Якубовский Вадим. Лыжные гонки: Исабек Ілияс, Башмаков Наиль, Борцов Константин, Ковалев Владислав, Климин Олжас, Елғазинова Камила, Люфт Мария, Ряжко Дарья, Шалыгина Ксения, Шурыга Ангелина, Степашкина Надежда, Нурсбеков Ернар.

Исабек Ілияс, Башмаков Наиль, Борцов Константин, Ковалев Владислав, Климин Олжас, Елғазинова Камила, Люфт Мария, Ряжко Дарья, Шалыгина Ксения, Шурыга Ангелина, Степашкина Надежда, Нурсбеков Ернар. Фристайл-акробатика: Маханова Ардана, Жолдас Аяна, Хаширбаев Шерзод, Райымқұлов Дінмұхаммед, Умурзаков Ұланбәкір, Иванов Роман, Асан Асылхан.

Маханова Ардана, Жолдас Аяна, Хаширбаев Шерзод, Райымқұлов Дінмұхаммед, Умурзаков Ұланбәкір, Иванов Роман, Асан Асылхан. Шорт-трек: Никиша Денис, Галиахметов Адиль, Жаксыбаев Мерсаид, Ажгалиев Абзал, Тихонова Ольга, Ермек Малика, Құмарқан Зейнеп, Ажгалиева Алина, Жанбусинова Мадина, Нәсен Айбек, Хан Яна, Ивченко Глеб.

Никиша Денис, Галиахметов Адиль, Жаксыбаев Мерсаид, Ажгалиев Абзал, Тихонова Ольга, Ермек Малика, Құмарқан Зейнеп, Ажгалиева Алина, Жанбусинова Мадина, Нәсен Айбек, Хан Яна, Ивченко Глеб. Хоккей с шайбой (мужчины): Амирбеков Джелал-ад-дин, Бутенко Данил, Бекетаев Адиль, Бреус Дмитрий, Буяльский Андрей, Чапоров Денис, Данияр Самат, Гайтамиров Тамирлан, Гренц Дмитрий, Колесников Вячеслав, Лихотников Артем, Михайлов Эдуард, Омирбеков Алихан, Оспанов Руслан, Панюков Кирилл, Павленко Максим, Королев Артем, Рымарев Евгений, Савицкий Кирилл, Шутов Андрей, Старченко Роман, Степаненко Иван, Борисевич Александр.

Амирбеков Джелал-ад-дин, Бутенко Данил, Бекетаев Адиль, Бреус Дмитрий, Буяльский Андрей, Чапоров Денис, Данияр Самат, Гайтамиров Тамирлан, Гренц Дмитрий, Колесников Вячеслав, Лихотников Артем, Михайлов Эдуард, Омирбеков Алихан, Оспанов Руслан, Панюков Кирилл, Павленко Максим, Королев Артем, Рымарев Евгений, Савицкий Кирилл, Шутов Андрей, Старченко Роман, Степаненко Иван, Борисевич Александр. Хоккей с шайбой (женщины): Оразбаева Анастасия, Филимонова Надежда, Щегай Александра, Свиридова Лариса, Воронова Александра, Яковлева Полина, Королева Татьяна, Пяткова Анна, Куценко Екатерина, Щеколова Арина, Зубкова София, Иванченко Алина, Олжабаева Аида, Ашимова Пернеш, Турсынова Мадина, Буторина Юлия, Саяхатқызы Дильназ, Саяхатқызы Мунира, Молдабай Дария, Говтва Полина, Алдабергенова Малика, Мескини Катрин, Феоктистова Златоцвета.

Оразбаева Анастасия, Филимонова Надежда, Щегай Александра, Свиридова Лариса, Воронова Александра, Яковлева Полина, Королева Татьяна, Пяткова Анна, Куценко Екатерина, Щеколова Арина, Зубкова София, Иванченко Алина, Олжабаева Аида, Ашимова Пернеш, Турсынова Мадина, Буторина Юлия, Саяхатқызы Дильназ, Саяхатқызы Мунира, Молдабай Дария, Говтва Полина, Алдабергенова Малика, Мескини Катрин, Феоктистова Златоцвета. Фигурное катание: Джиренбаев Диас (одиночное мужское катание), Шайдоров Михаил (одиночное мужское катание), Фарафонова София (одиночное женское катание), Самоделкина Софья (одиночное женское катание), Датиев Бойсангур (танцы на льду), Наурызова Гаухар (танцы на льду).

Сборная Казахстана на зимние Азиатские игры

Кыргызстан будет представлен на Играх командой из 53 спортсменов, которые выступят в пяти видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, фигурном катании, хоккее и кёрлинге.

Кто выступит от Кыргызстана на Азиаде-2025

Биатлон: Элдар Кадыров, Артур Сапарбеков, Муса Рахманберди уулу, Нурислам Жумалиев, Диана Таалайбекова, Мадина Саралаева, Бахиана Таалайбекова, Акылай Казиева, Антонина Борисенко.

Элдар Кадыров, Артур Сапарбеков, Муса Рахманберди уулу, Нурислам Жумалиев, Диана Таалайбекова, Мадина Саралаева, Бахиана Таалайбекова, Акылай Казиева, Антонина Борисенко. Слалом: Надим Мухтаров, Евгений Тимофеев, Роман Нарчуганов, Насур Хуров, Тимур Шакиров, Альбина Ибрагимова, Арина Шабанова, Максим Гардеев, Александр Коробов, Самира Аматова, Альбина Иванова.

Надим Мухтаров, Евгений Тимофеев, Роман Нарчуганов, Насур Хуров, Тимур Шакиров, Альбина Ибрагимова, Арина Шабанова, Максим Гардеев, Александр Коробов, Самира Аматова, Альбина Иванова. Фигурное катание: Дарья Снеговская, Анна Шаймер.

Дарья Снеговская, Анна Шаймер. Хоккей: Адиль Бекмуратов, Белек Максатбеков, Александр Титов, Эрназар Исаматов, Исламбек Абдыраев, Денис Попов, Кузьма Терентьев, Егор Лещенко, Мамед Сейфулов, Адис Качкынбеков, Эрсултан Мирбеков, Антон Кудашев, Адилет Нуралиев, Захар Бем, Султан Исманов, Тахир Супохунов, Артём Васильев, Арслан Мараимбеков, Максим Егоров.

Адиль Бекмуратов, Белек Максатбеков, Александр Титов, Эрназар Исаматов, Исламбек Абдыраев, Денис Попов, Кузьма Терентьев, Егор Лещенко, Мамед Сейфулов, Адис Качкынбеков, Эрсултан Мирбеков, Антон Кудашев, Адилет Нуралиев, Захар Бем, Султан Исманов, Тахир Супохунов, Артём Васильев, Арслан Мараимбеков, Максим Егоров. Кёрлинг: Бексултан Мырзабаев, Исхак Абыкеев, Мухамед Дасифу, Айбек Асаналиев, Керемет Асанбаева, Амина Юсупова, Тунук Сексенова, Нурданат Уланова, Айсулуу Мейманбек кызы.

Мамед Сейфулов — капитан сборной Кыргызстана на зимних Азиатских играх в Китае

Узбекистан отправит в Харбин 26 спортсменов, которые примут участие в 6 видах спорта.

Таджикистан на IX зимних Азиатских играх-2025 в Китае будут представлять 4 спортсмена в одном виде спорта – горнолыжном. Это Икромиддин Абдуллозода, Махмадраджаб Холиков, Саидашраф Эшонов и Маъруфджони Мирали.

Туркменскую сборную будут представлять 25 спортсменов в трёх видах спорта – хоккее с шайбой и впервые в шорт-треке и фигурном катании.