В Москве произошел взрыв в жилом комплексе, есть пострадавшие и погибший
- Азия и мир, происшествия
- 14:19, 03 февраля 2025
- Просмотров: 8037 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв. По информации «Ъ», предположительно, взорвалась граната или СВУ на основе гранаты. В результате пострадали пять человек. Телеканал «360» и ТАСС сообщили, что один человек погиб.
Российские СМИ пишут, что погибший «президент Федерации бокса ДНР» и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.
Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела. По какой статье, не уточняется. Столичная прокуратура взяла расследование на контроль. По данным Telegram-канала Shot, правоохранительные органы проверяют версию о покушении.
На место выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.