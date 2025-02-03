экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Москве произошел взрыв в жилом комплексе, есть пострадавшие и погибший

CentralAsia (CA) -  В ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв. По информации «Ъ», предположительно, взорвалась граната или СВУ на основе гранаты. В результате пострадали пять человек. Телеканал «360» и ТАСС сообщили, что один человек погиб.

Российские СМИ пишут, что погибший «президент Федерации бокса ДНР» и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела. По какой статье, не уточняется. Столичная прокуратура взяла расследование на контроль. По данным Telegram-канала Shot, правоохранительные органы проверяют версию о покушении.

На место выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com