В Москве произошел взрыв в жилом комплексе, есть пострадавшие и погибший

CentralAsia (CA) - В ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв. По информации «Ъ», предположительно, взорвалась граната или СВУ на основе гранаты. В результате пострадали пять человек. Телеканал «360» и ТАСС сообщили, что один человек погиб.

Российские СМИ пишут, что погибший «президент Федерации бокса ДНР» и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела. По какой статье, не уточняется. Столичная прокуратура взяла расследование на контроль. По данным Telegram-канала Shot, правоохранительные органы проверяют версию о покушении.

На место выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов.