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30-градусные морозы ожидаются на востоке Казахстана

CentralAsia (KZ) -  4-6 февраля на севере и востоке Казахстана ожидается снег с низовой метелью, на западе – дождь и снег, гололед, сообщает «Казгидромет». Только на юге Казахстана будет без осадков.

Также по стране ожидаются туман и усиление ветра.

Температура воздуха постепенно понизится ночью на западе до –8–13°C, на севере и в центре до –13–21°C, на востоке до –15–30°C.

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