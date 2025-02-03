30-градусные морозы ожидаются на востоке Казахстана
CentralAsia (KZ) - 4-6 февраля на севере и востоке Казахстана ожидается снег с низовой метелью, на западе – дождь и снег, гололед, сообщает «Казгидромет». Только на юге Казахстана будет без осадков.
Также по стране ожидаются туман и усиление ветра.
Температура воздуха постепенно понизится ночью на западе до –8–13°C, на севере и в центре до –13–21°C, на востоке до –15–30°C.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения