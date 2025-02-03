В Казахстане на 158 тыс. га земли внедрили водосберегающие технологии

CentralAsia (KZ) - Аграрии Казахстана внедрили водосберегающие технологии на 158 тыс. га земель в 2024 году, сообщает Минводресурсов РК.

Дождевальные системы, имитирующие природные осадки, внедрены на 56 тыс. га посевных площадей, капельные системы, подающие воду напрямую корням растений, – на 44 тыс. га.

Выравнено 58 тыс. га земель, что позволяет равномерно распределять воду по их поверхностям, увеличивая эффективность полива.

В 2024 году Министерство водных ресурсов и ирригации вместе с Министерством сельского хозяйства увеличило субсидирование затрат фермеров на подведение инфраструктуры, приобретение и установку водосберегающих систем с 50% до 80%.

Кроме того, аграрии, применяющие водосберегающие технологии, теперь платят за поливную воду меньше. Так как при использовании водосберегающих систем размер субсидий на воду увеличен до 85% в зависимости от тарифа.

Для областных акиматов установлены индикаторы по внедрению технологий. Акиматы, в свою очередь, разработали и утвердили планы до 2030 года по внедрению водосберегающих систем на посевных площадях.

В целом, по расчетам Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства, применение водосберегающих технологий позволяет экономить до 30% воды.

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