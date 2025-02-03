Члены правительства Беларуси будут выполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил премьер-министру, его заместителям, министрам, председателям госкомитетов и руководителю Аппарата Совета министров продолжить выполнение обязанностей до формирования нового состава правительства.

Как сообщила пресс-служба президента, соответствующий указ он подписал 3 февраля.

В соответствии с Конституцией Беларуси правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом.

Как и ранее, в состав правительства по должности вошли председатели Комитета государственного контроля, Национального статистического комитета, Президиума Национальной академии наук Беларуси, Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Александр Лукашенко победил на президентских выборах 26 января. Это его седьмой срок на этой должности.