Инфляция в Монголии в 2024 году зафиксирована на уровне 9 процентов

CentralAsia (MNG) - В конце 2024 года годовой уровень инфляции в Монголии был зафиксирован на уровне 9 процентов по всей стране и 9,1 процента в городе Улан-Батор.

Если разбить годовую инфляцию в стране, то 4,7 процентных пункта были получены за счет непродовольственных товаров, а 3,2 процентных пункта были обусловлены ростом цен на продукты питания.

Кроме того, предварительный платежный баланс за 2024 год показал профицит в размере 622 миллионов долларов США. По данным Банка Монголии, предварительные результаты предыдущего года показали дефицит текущего счета в размере 2 373 миллионов долларов США и профицит финансового счета в размере 3 339 миллионов долларов США.

Кроме того, денежная масса М2 достигла 43,3 триллиона тугриков в декабре предыдущего года, что на 15,2 процента больше, чем за тот же период годом ранее. Чистые внутренние активы составили 16,2 процентных пункта годового роста денег М2, в то время как чистые иностранные активы внесли 1,1 процентных пункта.

Общий остаток кредитов банков увеличился на 35,5% в годовом исчислении в декабре, достигнув 36,8 трлн тугриков. По состоянию на тот месяц неработающие кредиты составляли 5,1%.

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