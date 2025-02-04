Правительство Индии изучает маршрут импорта коксующегося угля из Монголии

CentralAsia (MNG) - Правительство Индии изучает возможность импорта коксующегося угля из Монголии для повышения эффективности производства стали. Эта инициатива направлена ​​на диверсификацию источников сырья и снижение зависимости от таких отдаленных стран, как Австралия, тем самым оптимизируя производственные затраты и увеличивая доступность материала.

Правительство изучает маршрут импорта коксующегося угля из Монголии в Индию, сказал правительственный чиновник. Коксующийся уголь является ключевым сырьем, необходимым для производства стали доменным способом.

«Изучается маршрут импорта коксующегося угля из Монголии», — сказал чиновник, попросивший не называть его имени.

Индия ведет переговоры с Монголией о поставках коксующегося угля из страны, не имеющей выхода к морю.

Этот шаг направлен на диверсификацию источников сырья и не только увеличит доступность основного материала для производства стали, но и поможет оптимизировать затраты на производство товара.

Индия по-прежнему зависит от избранной группы стран — в основном от далеко расположенной Австралии — для удовлетворения 80–90 процентов своих потребностей в коксующемся угле.

Поскольку они расположены далеко, грузовым судам требуются месяцы для транспортировки сырья в Индию. Логистика увеличивает общую себестоимость производства сталелитейщиков.

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