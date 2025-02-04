В Монголии отметят 30-летие Международной ассоциации прокуроров

CentralAsia (MNG) - Представители Генеральной прокуратуры Монголии провели виртуальную встречу с руководством Международной ассоциации прокуроров в связи с выбором страны Международной ассоциации прокуроров в качестве места проведения 10-й Региональной конференции стран Восточной Европы и Центральной Азии.

На встрече присутствовали генеральный секретарь Роэль Дона, исполнительный директор Джин Хольст Хюбнер и генеральный юрисконсульт Шеназ Музаффер из Международной ассоциации прокуроров.

На вышеуказанном совещании было принято решение организовать 10-ю Региональную конференцию Восточной Европы и Центральной Азии 4–6 июня 2025 года и отметить 30-ю годовщину создания Международной ассоциации прокуроров в Монголии.

Международная ассоциация прокуроров — неправительственная и неполитическая организация, которая является единственной глобальной сетью прокуроров. В состав IAP входят более 170 организационных членов, включая ассоциации прокуроров, органы прокуратуры и агентства по предупреждению преступности. Вместе со своими индивидуальными членами IAP представляет более 250 000 прокуроров в более чем 175 странах и регионах по всему миру.

IAP стремится поддерживать и расширять возможности прокуроров по всему миру для соблюдения верховенства закона и полного внедрения стандартов IAP по профессиональному поведению. единственная всемирная организация для прокуроров.

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