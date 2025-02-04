Зимние фестивали в Монголии в феврале

CentralAsia (MNG) - Поскольку в следующем месяце ожидается стабильная погода, мы собрали информацию о местных, национальных и международных фестивалях, которые вы можете посетить в Монголии на выходных.

«Фестиваль десяти тысяч верблюдов», который очень популярен среди туристов, пройдет в аймаке Өмнөговь с 1 по 3 февраля. Фестиваль является одним из главных туристических мероприятий в Гоби, стал традицией и проводится уже 26-й год. В прошлом году на фестивале присутствовало более 400 верблюдов из 7 аймаков, а также 8500 отечественных и 120 иностранных туристов.

«Зимний фестиваль Бурхант» пройдет 1 и 2 февраля. Фестиваль, который будет проводиться второй год, направлен на популяризацию зимних видов спорта и традиционных фестивалей, развитие внутреннего туризма, продвижение традиционных игр и фестивалей, передачу их будущим поколениям и продвижение нематериального культурного наследия для общественности посредством сочетания культуры, спорта и туризма.

Фестиваль «Ice аrchery 2025» пройдет в сомоне Ерөө аймака Сэлэнгэ. В фестивале, который проводится уже третий год, примут участие лучники из Монголии, Бурятии и Внутренней Монголии.

«Ulaanbaatar Winter Festival» пройдет 15 и 16 февраля. Организатором фестиваля выступит Департамент туризма города Улан-Батора совместно с ООО «Sky Resort».

«Nomad Winter Festival», привлекающий как отечественных, так и иностранных туристов, пройдет в Улан-Баторе с 16 по 23 число.

Международный ледовый фестиваль «Blue Pearl-2025» пройдет с 13 по 23 февраля в Хатгале аймака Хубсугул.

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