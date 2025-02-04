Объявлен тендер на строительство автомагистрали Туул города Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - Тендер на проект шоссе Туул был объявлен 28 января 2025 года, строительство должно начаться в апреле, а завершение ожидается в течение 24 месяцев.

Шоссе продолжается 32 км между мостом Баянзурх и транспортной развязкой, расположенной в районе Сонгинохаирхан, которая расходится в западные провинции. И это будет первая в Улан-Баторе автомагистраль с шестью полосами движения без светофоров и перекрестков.

«В 2024 году мы потратили в общей сложности около 900 миллионов долларов США на пробки, включая время и топливо. Если так будет продолжаться, то к 2030 году общая сумма превысит 1 миллиард долларов США. На сегодняшний день средняя скорость в час пик составляет 7-13 км в час, а к 2030 году она достигнет 5-9 км в час. Поэтому с этого момента мы будем строить дороги второго уровня. Первая автомагистраль в черте города — одна из них.

Открытие автомагистрали увеличит среднюю скорость движения на 13,5 процента и улучшит пропускную способность транспортных средств, проходящих через Дархан и Замын-Ууд. Таким образом, заторы на главной и второстепенной дорожной сети Улан-Батора сократятся на 10-20 процентов. Следующие дороги второго уровня будут пересекаться с шоссе Туул», — сказал мэр города Нямбаатар Хишгээ, предоставив некоторую информацию об этом проекте.

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