Население Казахстана составило 20,2 млн человек

CentralAsia (KZ) - На 1 января 2025 года население Казахстана составило 20 млн 286 тыс. 84 человек. Такие данные опубликовало Бюро национальной статистики Казахстана.

Из них городское население составляет 12 млн 774 тыс. 743 человека (62,9%), сельское население — 7 млн 511 тыс. 341 человек (37,1%).

Из общего населения 10 млн 373 тыс. 918 женщин (51,1%) и 9 млн 912 тыс. 166 мужчин (48,9%).

В 2024 году родилось 368 тыс. 670 детей. Умерли 133 тыс. 592 человек. Естественный прирост составил 235 тыс. 78 человек.

Также в страну прибыли 29 тыс. 948 человек и выбыли 12 тыс. 784 человека.

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