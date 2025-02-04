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Монголия впервые примет участие в керлинге на зимних Азиатских играх «Харбин-2025»
  • Монголия, спорт
  • 8:56, 04 февраля 2025
  • Просмотров: 916
  • Обновлено: 9:56, 04 февраля 2025

CentralAsia (MNG) -  IX Зимние Азиатские игры пройдут с 7 по 14 февраля в Харбине, Китай. Монголия принимает участие в Зимних Азиатских играх с Игр в Саппоро 1986 года, где сборная страны завоевала одну серебряную и шесть бронзовых медалей.

Команду Монголии возглавит министр финансов и президент Федерации хоккея Монголии Жавхлан Болд. В этом году Монголию представят 35 спортсменов в семи дисциплинах в четырех видах спорта: лыжные гонки, конькобежный спорт, биатлон и керлинг. Это будет первый раз, когда Монголия примет участие в керлинге на Зимних Азиатских играх.

Спортсмены и тренеры, которые примут участие в Зимних Азиатских играх «Харбин-2025», отбыли вчера.

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