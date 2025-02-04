Трамп назначил главу Госдепа исполняющим обязанности администратора USAID

Дональд Трамп и сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио во время предвыборного митинга в Роли, штат Северная Каролина

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп назначил главу Госдепартамента Марко Рубио исполняющим обязанности администратора агентства по международному развитию (USAID). Рубио уведомил Конгресс о проверки деятельности USAID.

Из сообщения на сайте Госдепартамента следует, что назначение и проверка проводится из-за вопросов новой администрации президента США к деятельности USAID. Отмечается, что «агентство давно отошло от своей первоначальной миссии», а значительная часть финансирования по его линии не соответствует интересам США.

«Оценивая деятельность USAID и гарантируя ее соответствие программе «Америка прежде всего» и усилиям Госдепартамента, мы продолжим защищать интересы американского народа и следить за тем, чтобы его налоговые средства не тратились впустую»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.

В начале февраля предприниматель Илон Маск назвал USAID преступной организацией и заявил, что ей «пора умереть». Президент США Дональд Трамп отметил, что «USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение». Позднее Маск рассказал, что обсудил с Трампом деятельность USAID и тот «согласился с тем, что мы должны его закрыть».

По данным The Wall Street Journal, агентство отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск или разорвало договоры из-за подозрений в попытке обойти указ президента о приостановке программ помощи другим странам.

Сайт агентства и его аккаунт в X перестали работать. Штаб-квартира USAID в Вашингтоне закрылась.