Трамп назначил главу Госдепа исполняющим обязанности администратора USAID

- Азия и мир, политика
- 9:20, 04 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп назначил главу Госдепартамента Марко Рубио исполняющим обязанности администратора агентства по международному развитию (USAID). Рубио уведомил Конгресс о проверки деятельности USAID.
Из сообщения на сайте Госдепартамента следует, что назначение и проверка проводится из-за вопросов новой администрации президента США к деятельности USAID. Отмечается, что «агентство давно отошло от своей первоначальной миссии», а значительная часть финансирования по его линии не соответствует интересам США.
«Оценивая деятельность USAID и гарантируя ее соответствие программе «Америка прежде всего» и усилиям Госдепартамента, мы продолжим защищать интересы американского народа и следить за тем, чтобы его налоговые средства не тратились впустую»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.
- В начале февраля предприниматель Илон Маск назвал USAID преступной организацией и заявил, что ей «пора умереть». Президент США Дональд Трамп отметил, что «USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение». Позднее Маск рассказал, что обсудил с Трампом деятельность USAID и тот «согласился с тем, что мы должны его закрыть».
- По данным The Wall Street Journal, агентство отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск или разорвало договоры из-за подозрений в попытке обойти указ президента о приостановке программ помощи другим странам.
- Сайт агентства и его аккаунт в X перестали работать. Штаб-квартира USAID в Вашингтоне закрылась.