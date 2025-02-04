Монгольский баритон начинает свой тур с «Ла Скала»

CentralAsia (MNG) - Амартувшин Энхбат, народный артист Монголии и лучший оперный баритон мира, начнет свои первые гастроли 2025 года со знаменитого итальянского театра «Ла Скала» и исполнит оперу «Сила судьбы».

Он исполнил свою 100-ю постановку оперы «Риголетто» в Вене, Австрия, 18 декабря 2024 года. 99-я постановка этой оперы прошла в Бильбао, Испания.

До сих пор лучший оперный баритон Амартувшин Энхбат исполнил «Риголетто» 100 раз в 26 городах 9 стран, таких как Монголия, Бурятия, Германия, Италия, Бельгия, Сингапур, Испания, Австралия и Великобритания.

Однажды он сказал: «Недавно я подумываю о том, чтобы выступить в высококлассном классическом театре в Буэнос-Айресе, Аргентина. Есть еще один большой театр в Барселоне, Испания. И у меня нет опыта выступлений в Мадриде, Испания. Там нет театров мирового уровня. Я уже выступал в других».

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