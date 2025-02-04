На Санторини обрушилась волна небольших землетрясений, жители и туристы покидают остров

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал к спокойствию на фоне серии подземных толчков, которая обрушилась на популярный среди туристов остров Санторини в Эгейском море, пишет «Би-би-си».

«Я хочу попросить жителей острова сохранять спокойствие», — сказал он в ходе выступления в Брюсселе, добавив, что власти следят за «очень интенсивным геологическим явлением» последних дней.

В понедельник к северо-востоку от Санторини были зафиксированы толчки магнитудой до 4,9, а в последние два дня рядом с островом произошло более 280 небольших землетрясений, сообщила сейсмологическая лаборатория Афинского университета.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), с 28 января в районе между островами Аморгос и Санторини было зарегистрировано в общей сложности более 555 толчков.

Остров Санторини (Тира) является частью Греческой вулканической дуги — цепи вулканических островов, последнее крупное землетрясение на острове произошло летом 1956 года.

Греческие власти заявили, что нынешняя сейсмическая активность в регионе связана с движением тектонических плит, а не с вулканической активностью.

Несмотря на относительно небольшую силу подземных толчков, в качестве меры предосторожности было решено закрыть школы на Санторини, а также на соседних островах Анафи, Иос и Аморгос до 7 февраля.

Местным жителям и туристам рекомендовали не собираться большими группами внутри помещений, а также избегать нескольких районов острова, в том числе старого порта, из-за риска оползней.

Некоторые местные жители и туристы решили покинуть остров, для этого были организованы дополнительные паромы и авиарейсы.

Население Санторини составляет около 15 тысяч человек, при этом остров принимает миллионы туристов ежегодно.