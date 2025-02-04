Монголия завоевала три медали на третьем этапе Кубка мира по ледолазанию

CentralAsia (MNG) -

Монгольские спортсмены завоевали три медали на третьем этапе Кубка мира по ледолазанию Международной федерации скалолазания и альпинизма (UIAA) 2025 года в Шампани-ан-Вануаз, Франция.

Монгольские спортсмены завоевали две золотые медали и одну бронзовую в мужских и женских скоростных категориях. В скоростных соревнованиях среди мужчин золотую медаль завоевал мастер спорта международного класса Мандахбаяр Чулуунбаатар. Между тем, Хэрлэн Нямдоо завоевала бронзовую медаль. Это третья победа Мандахбаяр на Кубке мира, а Хэрлэн завоевала вторую бронзовую медаль в серии. В скоростных соревнованиях среди женщин мастер спорта международного класса Сэлэнгэ Нямдоо также завоевала золотую медаль. Завоевав два золота и одно серебро на первых трех этапах Кубка мира, она продолжает лидировать в соревнованиях.

После трех этапов Сэлэнгэ остается на вершине женского мирового рейтинга, а Мандахбаяр и Хэрлэн занимают второе и третье места в мужском рейтинге соответственно.

Соревнования проходили на площадке, предназначенной для зимних Олимпийских игр 2030 года, в них приняли участие 120 элитных спортсменов из 18 стран, которые продемонстрировали свою скорость, ловкость и техническое мастерство.

Четвертый этап Кубка мира по ледолазанию запланирован на 21 февраля 2025 года в Лонгмонте, США, а пятый этап — на 27 февраля 2025 года в Эдмонтоне, Канада.

источник: MiddleAsianNews

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