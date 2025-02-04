Трамп приостановил пошлины для Мексики и Канады взамен на отправку ими войск на границу с США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп приостановил введение пошлин для Мексики и Канады на месяц. Это произошло в ответ на обещания этих стран усилить присутствие своих военных на границе с США, чтобы остановить поток наркотиков, попадающих в Штаты.

«Я только что хорошо поговорил с президентом Трампом. Канада реализует наш план пограничных мер стоимостью $1,3 млрд, это укрепит границу новыми вертолетами, технологиями и персоналом, улучшит координацию с нашими американскими партнерами и увеличит ресурсы для прекращения потока [наркотика] фентанила. Почти 10 тыс. человек на передовой работают и будут работать над защитой границ», — сообщил премьер Канады Джастин Трюдо в Х.

Также за минувшие сутки Трамп созвонился с главой Мексики Клаудией Шейнбаум. С ней американский президент на тех же условиях договорился об усилении границы.

«Провели хороший разговор с президентом Трампом с большим уважением к нашим отношениям и суверенитету, и мы пришли к серии соглашений… Пошлины приостанавливаются на месяц начиная с сегодня», — сообщила она.

В частности, стороны договорились о том, что Мексика направит на охрану северной границы 10 тыс. военных, чтобы предотвратить поставки в Америку фентанила. Штаты, со своей стороны, обещают предотвращать незаконные поставки оружия в Мексику.

Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики 2 февраля. Тогда же он ввел пошлины в 10% на товары из Китая. Эти действия объяснялись необходимостью «заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков» в США.