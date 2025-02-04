The Wall Street Journal узнала о планах Трампа ликвидировать Министерство образования США

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CentralAsia (CA) - Команда президента США Дональда Трампа обсуждает возможность ликвидации Министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Администрация Трампа изучает указ, который предусматривает или передачу некоторых функций министерства другим ведомствам, или его полное упразднение. Помощники президента обсуждают детали документа и срок подписания указа.

Республиканец неоднократно призывал закрыть федеральное ведомство. В декабре 2024 года Трамп в интервью Time пообещал упразднить Министерство образования. По мнению президента, деятельность департамента избыточна и создает лишнюю бюрократию, а функции ведомства могут выполнять департаменты на уровне штатов.

Трамп называл Министерство образования символом федерального вмешательства в повседневную жизнь американских семей.

Министерство образования США, в частности, следит за соблюдением прав учителей и школьников, в частности, работает с уязвимым группам населения. Кроме того, ведомство распределяет федеральные гранты, в том числе контролирует программы, которые направлены на помощь в образовании детей из малообеспеченных семей.