Китай в качестве ответа Трампу ввел пошлины на уголь, нефть, СПГ из США

CentralAsia (CA) - Китай объявил о введении пошлин в 10% на нефть, многолитражные автомобили, пикапы и сельскохозяйственную технику из США. Американские уголь и СПГ, согласно решению Госсовета, будут облагаться пошлинами в 15%. Это решение принято в ответ на вступившие в силу сегодня, 4 февраля,10-процентные пошлины США на товары из Китая.

Об ответных мерах объявил Комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР. В его пресс-релизе сказано, что одностороннее введение пошлин со стороны США серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), а также мешает «нормальному экономическому и торговому сотрудничеству КНР и США».

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Он утверждает, что тем самым выполняет одно из предвыборных обязательств — пресечь наплыв в страну нелегальных мигрантов и контрабанду фентанила. Ставка для товаров из Китая составит 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% на остальную продукцию. Китай пообещал подать иск в ВТО. Канада позднее договорилась о заморозке введения пошлин на месяц, на аналогичный срок Трамп согласился отложить пошлины на товары из Мексики.