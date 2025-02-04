В Казахстане изъяли свыше 1,5 тысячи боеприпасов с начала 2025 года
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CentralAsia (KZ) - В Казахстане изъяли из незаконного оборота свыше 1,5 тысячи боеприпасов с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
«Обнаружены и изъяты 8 автоматов Калашникова, 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1521 боеприпас различного калибра», - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, установлено, что из указанного количества вооружения 4 единицы были похищены в период январских событий.
По данным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия, добавили в КНБ.
За два года в стране изъято более тысячи единиц оружия, в том числе 130 похищенных во время январских событий.
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