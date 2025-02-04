В Казахстане изъяли свыше 1,5 тысячи боеприпасов с начала 2025 года

Иллюстрациялык сүрөт // УВД Таласской области

CentralAsia (KZ) - В Казахстане изъяли из незаконного оборота свыше 1,5 тысячи боеприпасов с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.

«Обнаружены и изъяты 8 автоматов Калашникова, 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1521 боеприпас различного калибра», - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, установлено, что из указанного количества вооружения 4 единицы были похищены в период январских событий.

По данным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия, добавили в КНБ.

За два года в стране изъято более тысячи единиц оружия, в том числе 130 похищенных во время январских событий.

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