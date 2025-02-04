Шавкат Мирзиёев отбыл в Малайзию

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Малайзию по приглашению премьер-министра страны Анвара Ибрагима, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

«В соответствии с программой пребывания в городе Куала-Лумпуре пройдут переговоры на высшем уровне, состоится ряд деловых и культурных мероприятий», - говорится в сообщении.

Повестка предстоящих контактов на высшем уровне включает вопросы дальнейшего углубления узбекско-малазийских отношений дружбы и расширения практического взаимодействия, в том числе в таких приоритетных направлениях и сферах, как торговля, инвестиции, инновации, технологическая кооперация, нефтехимия, электроника, «зеленая» энергетика, «умное» сельское хозяйство, туризм и многие другие.