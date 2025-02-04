В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
- Азия и мир, общество
- 13:31, 04 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - На северо-востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщило местное Агентство метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).
Толчки зафиксировали в 4:35 по западному индонезийскому времени.
Эпицентр землетрясения находился в море в 86 км к северо-востоку от острова Дой, на глубине 105 км. По шкале Меркалли подземные толчки оценили как слабые (III степени).
Как отмечает CNN Indonesia, сообщения о каких-либо последствиях не поступали.
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