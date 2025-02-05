Графика — Этнический состав стран Центральной Азии

CentralAsia (KZ) - Сentral Аsia подготовил материал об этническом составе в странах Центральной Азии.
На 1 января 2025 года население Казахстана составило 20 млн 286 тыс. 84 человека.
К началу 2024 года (численность населения была 20 033 546 человек) доля казахов в этническом составе достигла 70,98% это 14,2 млн человек. Далее идут:
- русские - 2,98 млн. человек (14,89%)
- узбеки - 660,6 тыс. человек (3,3%)
- украинцы – 375,9 тыс. человек (1,88%)
- уйгуры - 301,6 тыс. (1,51%)
- Другими крупнейшими этносами в Казахстане являются немцы – 1,12% населения, татары – 1,11%, азербайджанцы – 0,76%, корейцы – 0,60%, турки – 0,45% и дунгане – 0,42%.
Численность постоянного населения Кыргызстана на 1 июля 2024 года составила 7 млн 219 тыс. человек
По состоянию на начало 2022 года (численность населения была 6,7 млн человек) кыргызов проживало 4,9 млн человек (73,13%). Далее идут:
- узбеки - 999,3 тыс. человек (14,9%);
- русские - 335,2 тыс. человек (5%);
- дунгане - 76,5 тыс. человек (1,14%);
- уйгуры - 61 тыс. человек (0,9%);
- таджики - 60 тыс. человек (0,9%);
- турки - 45,8 тыс. человек (0,6%);
- казахи - 36,8 тыс. человек (0,5%);
- татары - 26 тыс. человек (0,3%);
- азербайджанцы - 21,6 тыс. человек (0,3%);
- корейцы - 16,9 тыс. человек (0,2%);
- другие национальности - 48,4 тыс. человек (0,7%).
Численность постоянного населения Узбекистана на 1 января 2025 года составила 37 млн 543 тыс. человек.
По состоянию на 1 января 2021 года (численность населения была 34,6 млн человек) узбеки составляли 84,4% населения это 29,2 млн человек. Далее идут:
- таджики - 1,7 млн человек (4,9%);
- казахи - 821,2 тыс. человек (2,4%);
- каракалпаки - 752,7 тыс. человек (2,2%);
- русские - 720,3 тыс. человек (2,1%);
- кыргызы - 291,6 тыс. человек;
- туркмены - 206,2 тыс. человек;
- татары - 187,3 тыс. человек;
- корейцы - 174,2 тыс. человек;
- украинцы - 67,9 тыс. человек;
- азербайджанцы - 41,2 тыс. человек;
- белорусы - 18,5 тыс. человек;
- другие национальности - 426,4 тыс. человек.
Численность населения Таджикистана на 1 января 2024 года составила 10,2 млн человек.
По данным переписи 2010 года (численность в этот год была 7 млн человек), в стране таджики составили 82,3% или 6,1 млн человек;
- узбеки - 12,2 % или 926,3 тыс. человек (с близкими им местными тюркскими народностями - 13,9 % или 1054,7 тыс. человек);
- кыргызы - 0,8% или 60,7 тыс. человек;
- русские - 0,5 % или 34,8 тыс. человек;
- туркмены - 0,2% или 15,1 тыс. человек.
По данным на декабрь 2022 года в Туркменистане проживало 7 057 841 человек. По данным переписи, в республике туркмены составляли 86,7% или 6,1 млн человек. Далее идут:
- узбеки - 642,4 тыс. человек (9,1%);
- русские - 114,4 тыс. человек (1,6%);
- белуджи - 87,5 тыс. человек (1,2%);
- азербайджанцы - 26,5 тыс. человек (0,4%);
- казахи - 11,8 тыс. человек (0,2%).