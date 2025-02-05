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Графика — Этнический состав стран Центральной Азии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Сentral Аsia подготовил материал об этническом составе в странах Центральной Азии.

На 1 января 2025 года население Казахстана составило 20 млн 286 тыс. 84 человека.

К началу 2024 года (численность населения была 20 033 546 человек) доля казахов в этническом составе достигла 70,98% это 14,2 млн человек. Далее идут:

  • русские - 2,98 млн. человек (14,89%)
  • узбеки - 660,6 тыс. человек (3,3%)
  • украинцы – 375,9 тыс. человек (1,88%)
  • уйгуры - 301,6 тыс. (1,51%)
  • Другими крупнейшими этносами в Казахстане являются немцы – 1,12% населения, татары – 1,11%, азербайджанцы – 0,76%, корейцы – 0,60%, турки – 0,45% и дунгане – 0,42%.

Численность постоянного населения Кыргызстана на 1 июля 2024 года составила 7 млн 219 тыс. человек

По состоянию на начало 2022 года (численность населения была 6,7 млн человек) кыргызов проживало 4,9 млн человек (73,13%). Далее идут:

  • узбеки - 999,3 тыс. человек (14,9%);
  • русские - 335,2 тыс. человек (5%);
  • дунгане - 76,5 тыс. человек (1,14%);
  • уйгуры - 61 тыс. человек (0,9%);
  • таджики - 60 тыс. человек (0,9%);
  • турки - 45,8 тыс. человек (0,6%);
  • казахи - 36,8 тыс. человек (0,5%);
  • татары - 26 тыс. человек (0,3%);
  • азербайджанцы - 21,6 тыс. человек (0,3%);
  • корейцы - 16,9 тыс. человек (0,2%);
  • другие национальности - 48,4 тыс. человек (0,7%).

Численность постоянного населения Узбекистана на 1 января 2025 года составила 37 млн 543 тыс. человек.

По состоянию на 1 января 2021 года (численность населения была 34,6 млн человек) узбеки составляли 84,4% населения это 29,2 млн человек. Далее идут:

  • таджики - 1,7 млн человек (4,9%);
  • казахи - 821,2 тыс. человек (2,4%);
  • каракалпаки - 752,7 тыс. человек (2,2%);
  • русские - 720,3 тыс. человек (2,1%);
  • кыргызы - 291,6 тыс. человек;
  • туркмены - 206,2 тыс. человек;
  • татары - 187,3 тыс. человек;
  • корейцы - 174,2 тыс. человек;
  • украинцы - 67,9 тыс. человек;
  • азербайджанцы - 41,2 тыс. человек;
  • белорусы - 18,5 тыс. человек;
  • другие национальности - 426,4 тыс. человек.

Численность населения Таджикистана на 1 января 2024 года составила 10,2 млн человек.

По данным переписи 2010 года (численность в этот год была 7 млн человек), в стране таджики составили 82,3% или 6,1 млн человек;

  • узбеки - 12,2 % или 926,3 тыс. человек (с близкими им местными тюркскими народностями - 13,9 % или 1054,7 тыс. человек);
  • кыргызы - 0,8% или 60,7 тыс. человек;
  • русские - 0,5 % или 34,8 тыс. человек;
  • туркмены - 0,2% или 15,1 тыс. человек.

По данным на декабрь 2022 года в Туркменистане проживало 7 057 841 человек. По данным переписи, в республике туркмены составляли 86,7% или 6,1 млн человек. Далее идут:

  • узбеки - 642,4 тыс. человек (9,1%);
  • русские - 114,4 тыс. человек (1,6%);
  • белуджи - 87,5 тыс. человек (1,2%);
  • азербайджанцы - 26,5 тыс. человек (0,4%);
  • казахи - 11,8 тыс. человек (0,2%).

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