The MongolZ стала первой азиатской командой, вышедшей в плей-офф IEM Katowice

CentralAsia (MNG) -

Монгольская команда вошла в шестерку лучших крупнейшего турнира после CS2 Major, установив очередной новый рекорд, которого не достигали азиатские команды.

В Катовице, Польша, проходит «Intel Extreme Masters Katowice 2025», один из крупнейших турниров по CS2 (Counter Strike 2), ежегодно организуемый ESL.

Монгольская команда «The MongolZ» была напрямую приглашена в групповой этап турнира с призовым фондом в 1 000 000 долларов США на основании своего текущего положения в мировом рейтинге.

Второй матч группового этапа они сыграли 3 февраля против шведской команды «GamerLegion» под руководством Эрика «ztr» Густафссона и одержали победу со счетом 2:0 (Nuke 13-10, Mirage 13-5). Капитан команды Бямбасурэн «bLitz» Гарьдмагнай лидировал в матче с показателем ADR (средний урон за раунд) 104,5 и K-D (убийства-смерти) +15.

Монгольская команда, обыгравшая Team Liquid со счетом 2-1 (Nuke 10-13, Mirage 13-8, Ancient 13-11) 2 февраля, вышла в плей-офф турнира и сыграет в плей-офф серии IEM. Они установили новый рекорд, став первой азиатской командой, прошедшей квалификацию.

источник: MiddleAsianNews

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