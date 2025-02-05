В команде The MongolZ появился женский состав по Mobile Legends

CentralAsia (MNG) -

The MongolZ, крупнейшая киберспортивная организация в MLBB Монголии, теперь имеет пять команд в четырех видах спорта.

The MongolZ, крупнейшая киберспортивная организация Монголии, объявила о создании женской команды по игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB). В составе:

Roam: Төмөрхуягийн “Nikaa” Нандинцэцэг

EXP Laner: Энх-Очирын “Deja vu” Болормаа

Gold Laner: Нямбаярын “Mobsaiko” Оюундарь

Mid Laner: Лхагвасүрэнгийн “Zulaana” Алтанзул

Jungler: Содномренчингийн “Nonaxn” Тэргэл

MLBB — четвертое по величине киберспортивное соревнование в Монголии (после CS2, Dota2 и PUBG Mobile).

Mobile Legends: Bang Bang (сокр. MLBB) — многопользовательская командная видеоигра в жанре MOBA, разработанная Moonton для мобильных устройств.

Две команды, состоящие (каждая) из 5 игроков, сражаются друг с другом, чтобы достичь и уничтожить замок («базу», «трон») противника, одновременно защищая свой для контроля пути — трёх «линий» («верхняя» — топ, «центральная» — мид и «нижняя» — бот), соединяющих замки. В игре также есть карта с изображением таймингов — «баффов» и полоской здоровья на иконке героев.

Каждый игрок управляет своим персонажем («героем»). Более слабые, управляемые компьютером персонажи, называемые «миньоны», появляются на замках команд и следуют по трём линиям до замка противоположной команды, сражаясь с врагами и башнями. Также присутствует система боевых заклинаний. Главной задачей является полное уничтожение центрального замка противников.

источник: MiddleAsianNews

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